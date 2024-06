Il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'Inter entrerà in carica quest'oggi e con esso il ventiduesimo presidente dell'Inter, come ricorda oggi Tuttosport. Sarà un presidente italiano, alla guida di un board che, come poi si è rivelato essere ufficialmente, sarà guidato da Beppe Marotta.

Già domani potrebbe essere invece il giorno buono per l'incontro in sede con Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, per il rinnovo del contratto. Verrranno sistemati gli ultimi nodi legati all'ingaggio e i vari bonus legati ai risultati.