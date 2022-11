L'esperienza europea del Porto negli ultimi anni ha visto spesso incroci con le formazioni italiane, come ricorda Tuttosport . Nel 2014 ha eliminato il Napoli di Benitez in Europa League , nel 2019 la Roma con rete decisiva dell'ex interista Telles e nel 2021 la Juventus , stavolta in Champions League , vincendo l'andata 2-1 e pareggiando a Torino 2-2. E ancora, pochi mesi dopo, il doppio confronto nella fase a gironi contro il Milan , con una vittoria e un pareggio (e coi rossoneri eliminati da Champions ed EL ). Infine la Lazio , lo stesso anno in Europa League , 2-2 a Roma e 2-1 a Oporto .

Contro l'Inter, invece, il doppio confronto del 2005 con Adriano protagonista (1-1 in Portogallo e 3-1 per i nerazzurri al Meazza) e quello nella fase a gironi della stagione dopo (2-0 per il Porto in casa e 2-1 per l'Inter a Milano).