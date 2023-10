Quattro gol in una sola partita in Serie A. Un'impresa riuscita a Lautaro Martinez e prima di lui, negli anni 2000, ad altri tre interisti. Uno è Christian Vieri che rifilò un poker al Brescia nel 2022 (4-0). Poi c'è Diego Milito, che al "Toro" è molto legato: entrambi vengono dal Racing e nel giorno del suo esordio in prima squadra Lautaro sostituì proprio il Principe. Milito ne segnò quattro in un Inter-Palermo 4-4 del 2012. Infine Icardi, quatripletta in Sampdoria-Inter 0-5 nel 2018, da ex di turno.

Lo stesso Icardi ha segnato quattro reti anche con la Sampdoria (6-0 al Pescara nel 2013), mentre Sanchez ci è riuscito in maglia Udinese a Palermo nel 2011. Finì addirittura 0-7.