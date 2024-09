C’è una nuova promessa sudamericana in casa Inter. Si tratta di Tomas Palacios, vice Bastoni e nuovo Bisseck nei piani del club nerazzurro. Come scrive Tuttosport, il 21enne è ormai pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi lavorando sul percorso già tracciato dal tedesco. Un talento da coltivare e che potrà rubare tanto dai calciatori già presenti in rosa.

“A Inzaghi il compito di trasformare un diamante grezzo, accrescendone anche il valore economico. Esattamente come accaduto con Bisseck, pagato 7 milioni la scorsa estate e per il quale l’Inter ha rifiutato un’offerta dal West Ham da 30 milioni. L’operazione Palacios, acquistato per 6.5 milioni più bonus, che potranno arrivare a un massimo di 11, potrà dirsi sostanzialmente un successo se il classe 2003, in un futuro nemmeno così lontano, avrà convinto tutti gli interisti che una eventuale assenza di Bastoni non sia così grave, proprio perché al posto del ‘95 di Casalmaggiore ci sarà il ventunenne della Pampa. E, consequenzialmente, anche la quotazione del cartellino si sarà triplicata rispetto all’esborso economico sostenuto dai nerazzurri”, si legge.