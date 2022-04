Le titubanze del Comune di Milano e l'ormai probabile cambio di proprietà del Milan sono i due fattori che oggi incidono di più sulla vicenda del nuovo stadio di Inter e Milan. Come spiega oggi Tuttosport, riprendendo anche le parole di ieri di Scaroni e Antonello, la strada secondaria che porta a Sesto San Giovanni sta prendendo sempre più piede rispetto a una permanenza a San Siro. Dall'altra parte, "l’Inter attende novità dagli sviluppi della trattativa proprietaria del Milan per sedersi poi al tavolo con i nuovi interlocutori e capire le loro intenzioni", come spiega ancora il quotidiano.