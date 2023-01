Un addio di Milan Skriniar chiuderebbe non solo l'avventura interista dello slovacco, ma anche un brevissimo periodo da capitano dopo la retrocessione di Handanovic a vice-Onana. Secondo quanto riportato da Tuttosport , a quel punto ci sarebbe un eletto dalla piazza su tutti. "Oggi il popolo interista - basta fare un rapido giro su internet - ha già eletto il suo nuovo capitano: Lautaro Martinez .

L’argentino, oltre a essere spesso decisivo sul campo, dà sempre tutto per la maglia, vedi anche le prestazioni con una caviglia malconcia prima del Mondiale in Qatar. A differenza di altri, anziché rilasciare dichiarazioni comuni o di facciata, preferisce che per lui parlino i fatti. E quando poi si presenta davanti alle telecamere, trasmette maturità e senso d’appartenenza".