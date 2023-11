Il Bologna sta provando a blindare Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, è già pronto un prolungamento fino al 2026, ma non c'è ancora la risposta del tecnico. Il diretto interessato ha mostrato interesse verso un nuovo accordo ma aspetta per capire se si possono aprire strade verso un top club. Non va quindi esclusa l’ipotesi di un rinnovo con clausola per liberarsi in caso di chiamata di una big.