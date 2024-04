Le voci di un possibile accordo tra Fifa e Apple per i diritti tv del Mondiale per club hanno generato, come scrive Tuttosport, una certa apprensione tra le partecipanti al torneo. La torta da 4 miliardi potrebbe ridursi a 1,2 miliardi perché il lavoro di sponsorizzazione non avrebbe ancora generato gli effetti sperati e questo ha spinto i club a mettere a bilancio provvisorio in vista del prossimo anno non 50 milioni preventivati per la sola qualificazione, ma 15-20 e non di più.

In compenso la Fifa ha una riserva di denaro che può eventualmente usare per spingere un progetto in cui si crede fortemente. Non è detto che non vi faccia ricorso nel caso in cui le stime dovessero davvero essere troppo ottimistiche.