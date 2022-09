"Il derby, anche in una stagione compressa come questa, è sempre la partita che ti può cambiare l’umore e l’approccio al prossimo impegno" come dimostra la stracittadina dello scorso anno, match che segnò la vita del Milan verso lo scudetto. "Stefano Pioli non si tira indietro davanti al confronto con i rivali cittadini - sottolinea Tuttosport nell'analisi di quanto dichiarato ieri dall'allenatore rossonero alla vigilia -. Per vincere i derby serve grande cura dei dettagli e per essere incisivi c’è necessità di avere una qualità maggiore nelle scelte. Cosa che è mancata contro il Sassuolo", gara finita in parità e priva di particolari squilli dei campioni d'Italia. Il Milan vorrà rifarsi questa sera tra le mura amiche di un San Siro rossonero, dove sugli spalti "ci sarà anche il nuovo proprietario, ovvero Gerry Cardinale, alla sua prima uscita stagionale da patron milanista. Il capo di RedBird Capital, che ha acquistato il Milan per 1.2 miliardi da Elliott Management, farà visita oggi e domani alla squadra" per far sentire la sua vicinanza.