Josep Martinez potrebbe arrivare all'Inter per 15 milioni di euro senza contropartite di mezzo. Come riporta oggi Tuttosport, è stato già trovato l'accordo col giocatore per 1,5 milioni di euro a stagione con un quinquennale, ma sul cartellino si tratta ancora perché Gaetano Oristanio, inserito come contropartita, ad oggi preferirebbe la corte del Venezia (e su di lui c'è anche il Verona).

L'Inter chiederà quindi di pagare solo cash e magari con uno sconto. Sempre col Genoa, ma in una trattativa slegata, si potrebbe parlare anche di Satriano, che per i nerazzurri vale 10 milioni di euro ma che può diventare un'idea per il Grifone solo qualora dovesse partire uno tra Retegui, Vitinha e Ekuban.

Da non scartare anche l'ipotesi che l'Inter cambi orizzonte sul fronte portiere. Bento era infatti il preferito, inizialmente, ma costa troppo. Lo stesso dicasi per Jorgensen del Villarreal, ma se dovessero entrare soldi freschi non preventivabili nelle scorse settimane la situazione potrebbe cambiare.