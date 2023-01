Tra le prove più negative di Monza-Inter risalta quella di Romelu Lukaku. Come scrive Tuttosport, "il belga ha mostrato un volto di sé peggiore addirittura di quello che il primo dicembre in Qatar aveva fallito tre-quattro palle gol contro la Croazia. Almeno in quella partita Lukaku era stato vivo e aveva avuto occasioni; contro il Monza invece non è entrato in partita e ha perso quasi tutti i palloni che ha ricevuto, non riuscendo ad aiutare la squadra".