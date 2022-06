Il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku potrebbe spingere l’Inter a cedere Lautaro? Secondo Tuttosport, a oggi no, visto che il club ha messo sul mercato Milan Skriniar proprio per non farsi condizionare delle offerte che potrebbero arrivare per il Toro. "Poi certo, se dovessero arrivare proposte intorno ai 100 milioni...", aggiungono i colleghi. Inoltre, l'ingaggio del belga non esclude quello di Paulo Dybala, per cui bisogna aspettare l'uscita di Sanchez e altri incastri economici che Marotta proverà a trovare.