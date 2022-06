La trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku ha portato più nomi sul tavolo dei due club. Stando a quanto scrive Tuttosport , nei discorsi preliminari tra i dirigenti dei due club è spuntato anche quello di Milan Skriniar per cui il Paris-Saint Germain ha già fatto una prima offerta da 50 milioni più 10 di bonus già respinta al mittente.

"A Stamford Bridge, dove cercano come il pane un grande difensore centrale, c’è la convinzione che grazie a Lukaku il Chelsea possa spuntare un prezzo “di favore” per Skriniar anche perché i Blues potrebbero proporre un pacchetto che comprenda pure Denzel Dumfries, altro giocatore molto apprezzato a quelle latitudini - si legge nel pezzo di TS -. Stante queste premesse, si preannuncia un’estate caldissima sull’asse Milano-Londra ma, guardando la situazione nell’ottica dei target che sono chiamati a centrare Marotta e Ausilio (saldo attivo di 60 milioni sul mercato e la riduzione del monte ingaggi pari al 15%), si può tranquillamente sottolineare come l’Inter sia ormai vicina a centrare gli obiettivi".

Il primo è il ritorno di Big Rom: la cifra del prestito - aggiunge il giornale - dovrebbe cristallizzarsi sugli 8 milioni. "L’Inter ha fatto sapere, tramite l’avvocato Ledure, che non si può spingere più il là, e aspetta fiduciosa una risposta positiva da Los Angeles dove è atterrato in tarda serata Todd Boehly, nuovo proprietario del club".