Seconda vittoria consecutiva in rimonta per l' Inter che finalmente sfata il tabù degli scontri diretti. "Difficile chiedere di più agli ultimi 180’ di stagione prima del letargo forzato causa Mondiale : questo anche perché il 4 gennaio a San Siro sarà di scena il Napoli nella partita che, se vinta, potrebbe ringalluzzire i sogni tricolori di un’Inter che, vincendo sei delle ultime sette gare in campionato, ha comunque raddrizzato un po’ la sua classifica", ricorda Tuttosport .

A gennaio, sottolinea il quotidiano, inzaghi "potrà contare su due rinforzi pesantissimi che rispondono all’identikit di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, il quale - una volta abile per giocare tutti i novanta minuti - tornerà a occupare il suo ruolo abituale, quello di regista davanti alla difesa, facendo slittare sul centro-sinistra Hakan Calhanoglu". Riguardo al centravanti, "se non ci saranno sorpresissime in negativo, di fatto inizierà la stagione in Qatar. E Inzaghi sa benissimo quanto sarebbe importante per l’Inter riabbracciare il belga tirato a lucido, dopo aver ritrovato antiche sicurezze proprio in Nazionale".

Da perfezionare ancora la fase difensiva, arrivata a incassare il diciottesimo gol in trasferta, peggior dato dopo il Bologna solo grazie al 6-1 del Meazza di mercoledì scorso.