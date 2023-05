Romelu Lukaku sembra aver raggiunto la miglior condizione possibile nel momento clou della stagione. Lo sottolinea anche Tuttosport, che pone Empoli-Inter e la doppietta del belga come lo spartiacque della stagione a titolo personale. "il belga ha cominciato a giocare con regolarità a metà febbraio e ha ritrovato il feeling con il suo gioco portentoso a metà aprile. E l’Inter ha ricominciato a volare alleggerita dalla capacità di semplificare la ricerca del gol garantita da Lukaku", si legge sul quotidiano, secondo cui il centravanti "è diventato un apriscatole cruciale delle partite di Serie A divenute stregate per la difficoltà dell’Inter a capitalizzare le tantissime occasioni create".

Le statistiche dicono che "grazie alla doppietta al Sassuolo ha segnato per la prima volta in due turni consecutivi di campionato in questa seconda avventura italiana". A quota 76 ha staccato Milito (75) e raggiunto Facchetti tra i marcatori all-time del club.

In Champions ha lasciato spazio da titolare a Dzeko, ma ha segnato comunque da subentrato a Porto e Benfica. Domani partirà di nuovo in panchina e poi eventualmente entrerà.