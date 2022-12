Marko Livaja è diventato grande. Titolare della Croazia vice campione del mondo che si gioca le sue chance per ripetere un grande exploit. Come scrive oggi Tuttosport , non era facilissimo da pronosticare una decina di anni fa, quando vinceva la Next Gen con Stramaccioni disattendendo però le grandi promesse sulla sua carriera.

Tanto girovagare tra Inter, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Aek Atene, quindi "nel gennaio 2021 la chiamata dell’Hajduk Spalato lo ha riportato a casa, nella sua città - si legge sul quotidiano - a 28 anni ha iniziato una seconda carriera che lo ha portato anche a riconquistare stabilmente un posto in nazionale. Protagonista nelle qualificazioni (ha giocato tutte le partite, anche se la maggior parte dalla panchina), protagonista anche in campionato: ha chiuso da capocannoniere a 28 reti e nel momento in cui Dalic ha dovuto fare le scelte per il Mondiale lo ha voluto con sé. Titolare col Canada, ha trovato subito il gol. E sarà protagonista anche negli ottavi di finale: rischiava di non andarci nemmeno in Qatar a causa di un infortunio al piede, ora si è ritagliato un ruolo di spicco".