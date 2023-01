Saranno oltre 50.000 i tifosi presenti a San Siro per sostenere l'Inter contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia in gara unica. Una risposta molto positiva, come scrive oggi Tuttosport, considerato l'impegno serale infrasettimanale e il fatto che il biglietto non fosse incluso nell'abbonamento stagionale per il campionato. Questo significa anche che il dato ufficiale dei paganti non sarà inficiato dalle tessere staccate a inizio stagione ma sarà quello reale delle persone sugli spalti.