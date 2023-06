L'Inter lavora al mercato in uscita, non solo sui nomi più noti (Brozovic o Onana) ma anche su chi sta tornando in città dai rispettivi prestiti. Ne fa una panoramica Tuttosport. Samuele Mulattieri, reduce da un'ottima stagione a Frosinone, verrà probabilmente inserito nella trattativa Frattesi. In attacco c'è anche Colidio, valutato 7-8 milioni dopo l'esperienza al Tigre. A Empoli ha giocato invece Satriano, il cui agente è atteso a Milano nella prima metà di luglio. L'uruguaiano preferirebbe l'estero all'Italia, se ci sarà una buona offerta potrebbe anche essere ceduto a titolo definitivo.

Sempre davanti Males potrebbe finire allo Stoccarda per 4,5 milioni, mentre per Sebastiano Esposito ci saranno da fare una serie di ragionamenti. Lo stesso vale per Eddie Salcedo col Genoa. Di ieri la notizia di Pompetti al Catanzaro, ci sono poi Radu (estimatori in Francia), Agoumé, i due Stankovic e Oristanio. Infine Zanotti richiesto dal San Gallo in Svizzera.