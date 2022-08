Un'Inter che deve ritrovare la propria identità. E' questa l'analisi di Tuttosport rispetto alla situazione dei nerazzurri a pochi giorni dall'inizio del campionato. "Sulla carta la rosa è stata senza dubbio rinforzata e allungata in alcuni ruoli (in attesa di un’alternativa in più ai difensore centrali), dall’altro l’avvicendamento fra Perisic e Lukaku non ha ancora portato i benefici auspicati - si legge -. Ovviamente parliamo di due giocatori diversi in due ruoli differenti, ma l’uscita del croato ha tolto delle soluzioni di gioco ai nerazzurri, mentre il ritorno del belga necessita di un lavoro particolare soprattutto sugli equilibri di squadra che Lautaro e compagni non hanno ancora fatto loro".