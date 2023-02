Possibili aggiustamenti di formazione per Simone Inzaghi domani sera contro l'Udinese. Non è a disposizione Correa, oggi si deciderà per Gosens. Nella squadra in campo dal 1' tornerà Bastoni, dubbio in mezzo tra De Vrij e Acerbi, con Skriniar a destra. A sinistra torna Dimarco, a destra Dumfries è favorito su Darmian mentre Brozovic dovrebbe sostituire Mkhitaryan e piazzarsi in regia. Davanti Lukaku con Dzeko, più che con Lautaro.