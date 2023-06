Simone Inzaghi e l'Inter cominciano l'avvicinamento alla sfida contro il Manchester City. Ieri, scrive Tuttosport, il tecnico ha visto la partita degli inglesi in finale di FA Cup. Da oggi a giovedì si preparerà la gara alla Pinetina, tra sessioni video e allenamenti. Servirà l'Inter perfetta e una grande mano da quello che è considerato l'uomo in più, Lautaro Martinez, undici gol nelle ultime tredici partite. Dodici di queste vinte dalla squadra, fa eccezione solo Napoli.

Oltre all'argentino, l'altra arma potranno essere i cambi. Lukaku "straripante", se si comincerà con Dzeko in attacco. Quindi uno tra Brozovic e Mkhitaryan tra chi resterà in panchina. "E poi attenzione all'esuberanza in corsia sinistra di Gosens - prima servirà il sinistro educato di Dimarco - e all'aiuto in difesa che De Vrij ed eventualmente il recuperato Skriniar potranno dare nei minuti finali", si legge ancora nell'articolo.