La buona notizia arrivata nelle ultime ore da Appiano Gentile riguarda Yann Bisseck. Ieri il difensore si è allenato con il resto del gruppo e dovrebbe tornare tra i convocati per Lecce-Inter dopo lo stop per infortunio arrivato dopo la Supercoppa: un recupero importante sul piano tattico, ma anche in ottica futura. Dopo aver giocato principalmente a destra o sinistra nei tre dietro, infatti, Yann potrebbe ritagliarsi uno spazio importante anche da centrale puro, andando di conseguenza ad incidere anche sulle strategie di mercato nerazzurre. Lo sostiene Tuttosport.

La crescita di Bisseck e la sua affidabilità, secondo il quotidiano, spingerebbero il club nerazzurro a rimanere così in difesa a gennaio, rinviando l'acquisto importante all'estate nonostante la lunga assenza di Acerbi. "Un centrale, dunque servirà, però non è detto che debba per forza arrivare un erede di Acerbi, ma eventualmente anche un elemento in grado di disimpegnarsi da “braccetto” destro - si legge su TS -. Ovviamente, però, questo aspetto passa dal resto della stagione di Bisseck".