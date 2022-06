Tra le preoccupazioni di Simone Inzaghi in questi giorni c'è anche quella relativa al futuro di Alessandro Bastoni. Il centrale, come scrive Tuttosport, "continua a essere in cima dei pensieri del Tottenham (che ha come alternativa Pau Torres del Villarreal) e ora pure del Manchester United". Il tecnico preferirebbe seguire un'altra via: cessione di esuberi e giovani (vedi Pinamonti) e se proprio serve un sacrificio lasciar partire De Vrij e Dumfries, il primo dei quali da sostituire con Bremer.