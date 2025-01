Nonostante la sconfitta in Supercoppa Italiana, l'appeal che ha Simone Inzaghi a livello internazionale non è certo scemato. Anzi, secondo quanto riporta oggi Tuttosport il tecnico è uno dei nomi che l'Arsenal sta sondando per un eventuale post-Arteta.

Il tecnico, fra 24 partite, diventerà il quinto allenatore nerazzurro per presenze: 208 contro le 207 di Bersellini. A 213 c'è Weisz, davanti ci sarebbero solo Herrera, Mancini e Trapattoni (ma già il "Mago" è a 366). Inzaghi ha già chiarito che nel suo futuro vede nerazzurro, ma un'esperienza in Premier League certo non la disdegnerebbe e i gunners hanno fatto pervenire al suo entourage apprezzamenti per il lavoro svolto.

Arteta ha un contratto fino al 2027 e non ci sono avvisaglie di addio, ma è anche molto corteggiato (Manchester City se Guardiola andrà via, ma anche Real Madrid e Psg).