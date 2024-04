La media punti di Simone Inzaghi con l'Inter è la migliore tra i grandi tecnici nerazzurri, come sottolinea oggi Tuttosport. Cento vittorie, in 150 panchine appena. Con tanti record ancora alla portata per quest'anno, 103 punti superando i 102 della Juve 2013/14 di Conte (ma bisognerebbe vincerle tutte), i 97 dell'Inter di Mancini per quel che riguarda il club, la miglior differenza reti (+73, oggi l'Inter è a +57), le vittorie in trasferta (16, oggi sono 12), i gol subiti (20, oggi sono 14) e i clean sheet (21, oggi la coppia Sommer-Audero è a 18). Ma soprattutto, lo scudetto della seconda stella, che potrebbe già arrivare nel derby del 22 aprile.

Poi si parlerà di rinnovo tra Inzaghi e la società, dopo l'ultimo incontro a Madrid con l'agente Tullio Tinti a poche ore dalla sfida con l'Atletico. Si vuole parlare però di futuro solo a obiettivi raggiunti e così sarà. Il tecnico è stato cercato, secondo il quotidiano, da Manchester United su tutti, poi Liverpool, Chelsea, Bayern e un paio di club francesi. In Italia anche da un altro club, potrebbe essere il Napoli. Ma la priorità di Inzaghi è l'Inter.

Si lavorerà su un rinnovo fino al 2027, con garanzie sul progetto, che dovranno arrivare anche qualora il club dovesse passare nelle mani di Oaktree.