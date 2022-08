Simone Inzaghi aspetta dal mercato un vice De Vrij . Come riportato da Tuttosport , la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un difensore destro visto che anche Skriniar potrebbe essere spostato al centro in caso di assenza dell'olandese.

Il primo nome sulla lista è quello di Akanji, il difensore svizzero è fuori rosa nel Borussia Dortmund ed è in scadenza di contratto nel 2023: il club tedesco però per farlo partire continua a chiedere tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un possibile rinnovo permetterebbe all'Inter di poter facilitare l'affare con un trasferimento in prestito, c'è da lavorare anche se il tempo è ormai limitato.

Difficili le piste Todibo (Nizza) e Demiral (Atalanta), mentre il Tottenham sul gong del mercato potrebbe aprire al prestito di Tanganga, nel mirino anche del Milan. Sullo sfondo rimane Acerbi, difensore mancino e per questo indietro nelle gerarchie nerazzurre.