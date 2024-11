Un'altra squadra per vincere ancora. Come riporta Tuttosport, Simone Inzaghi metterà mano alla sua Inter domani sera davanti ai 65mila spettatori previsti per la sfida al Lipsia.

Una partita che assomiglia a un mezzo match-point, si legge, considerando che con altri sei punti i nerazzurri sarebbero quasi certamente agli ottavi di finale. Oggi la rifinitura direttamente al Meazza, domani la gara con Calhanoglu e Lautaro Martinez ristabiliti e pronti a giocare. Insieme a loro Pavard, Dimarco, Dumfries e Taremi, risparmiati contro i veneti. Ovviamente De Vrij per Acerbi e forse Frattesi per uno tra Barella e Mkhitaryan. Un totale di 7-8 volti nuovi rispetto a sabato scorso. Confermati solo Sommer, Bisseck e una delle due mezzali, con il difensore tedesco che dovrebbe spostarsi a sinistra.

Calhanoglu, come detto, ci sarà ma potrebbe non cominciare dal 1': dentro Asllani o Zielinski in regia.