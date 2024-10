L'Inter torna in campo dopo la seconda sosta Nazionali dell'anno e lo fa a Roma, all'Olimpico. Tuttosport ricorda un precedente: un anno fa, proprio nel segmento di partite fra la sosta di ottobre e quella di novembre, la squadra di Inzaghi iniziò ad 'annusare' la possibilità di vincere lo scudetto. Dopo otto giornate i nerazzurri erano secondi con 19 punti, a due di distanza dal Milan. Poi, tra il 21 ottobre e il 12 novembre 2023, l'Inter mise in tasca 12 punti in quattro partite battendo Torino, Roma, Atalanta e Frosinone e superando il Diavolo (che invece registrò due pareggi e due sconfitte).

Anche a questo giro la squadra di Inzaghi si trova al secondo posto a metà ottobre, sempre a due punti dalla vetta (occupata ora da Juve e Napoli, oggi in campo a Empoli): adesso per i nerazzurri arrivano sette partite in 21 giorni con importanti "scontri diretti che potranno dire moltissimo sulle chance di Lautaro Martinez e compagni di ripetersi in campionato, cosa non riuscita a nessuno negli ultimi anni", scrive il quotidiano torinese.