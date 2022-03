L'Inter deve uscire dalla crisi e lo deve fare ora, se vuole avere speranze di vincere. Il calendario non è semplice, anzi: i nerazzurri devono vincere oggi contro la Salernitana, che come sottolinea Tuttosport ha poco da perdere. Poi andrà a Liverpool, a tentare una vera impresa, senza grosse chance. Quindi il Torino di Juric fuori casa e la Fiorentina in casa, contro squadre dalle caratteristiche simili a quelle del Sassuolo (quindi indigeste). In seguito ci sarà la sosta, così definita perché si ferma il campionato, ma che toglierà a Inzaghi 14-15 giocatori per le nazionali subito prima di un cruciale Juventus-Inter nel fine settimana del 2-3 aprile.