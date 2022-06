Dopo Milan Skriniar, anche Edin Dzeko si è fermato per un problema in nazionale. Secondo Tuttosport, la punta è stata costretta a uscire "per un ginocchio gonfio che ha fatto scattare gli allarmi nerazzurri". Lo stesso Dzeko ha dato però "notizie tranquillizzanti" allo staff medico interita. "L’infortunio sarebbe dovuto a una botta rimediata in campo, una forte contusione che si dovrebbe risolvere in breve tempo", riporta il quotidiano.