Anche Tuttosport dedica spazio al tornado abbattutosi sul calciomercato proveniente dall'Arabia Saudita: a suon di petrodollari, i club della Saudi League stanno monopolizzando l'offerta raccattando giocatori su giocatori, una situazione che inizia a inquietare le grandi d’Europa, soprattutto per l’impazzimento degli ingaggi, anche se la UEFA - al momento - guarda il fenomeno col distacco con cui un operatore di Borsa guarda una bolla speculativa. "Il prossimo crack pronto a sbarcare in Arabia è Edouard Mendy, portiere del Chelsea che sta limando i dettagli del contratto che lo legherà all’Al-Ahli di Gedda fino al giugno 2026. A benedire quanto sta accadendo c’è Todd Boehly: il club di Stamford Bridge è ricchissimo di esuberi, una manna per gli arabi che ci hanno provato pure con Romelu Lukaku che però - come sanno ormai anche i sassi - vuole soltanto l’Inter.

Inter che però è pure tra le vittime dell’impazzimento del mercato: il ds Piero Ausilio aveva chiesto in prestito Kalidou Koulibaly e questi sembrava anche tentato dall’idea di tornare in Italia dalla porta principale. A mandare in frantumi il piano, oltre al no del Chelsea al prestito, l’offerta arrivata dall’Al-Nassr, un triennale da 30 milioni netti a stagione, con il cartellino valutato altri 25-30 milioni", si legge.