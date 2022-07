Il precampionato con qualche intoppo non ha scalfito le certezze in casa Inter su Robin Gosens . Come scrive Tuttosport , "vige ancora la certezza che possa arare la fascia sinistra dei vice campioni d’Italia e diventare presto un elemento più che prezioso della squadra di Inzaghi "

Serviranno abnegazione e minutaggio, ma la titolarità del giocatore non è in discussione ed è lui il primo a voler spedire le critiche arrivate dopo le prime uscite in precampionato al mittente. "In questi giorni quindi - si legge sul quotidiano - il 28enne tornerà in gruppo e sarà poi a disposizione di Inzaghi per la partita del prossimo sabato contro l’Olympique Lione. Per una gara che dovrebbe essere il punto di partenza di una serie di incontri (in cui ogni minuto disputato sarà utile) che potranno portare il calciatore a raggiungere il proprio obiettivo: trovare continuità e pervenire ad una forma ottimale per l’inizio della serie A".

Ieri, nonostante due giorni liberi concessi dal tecnico, era al Centro Sportivo Suning a svolgere differenziato. Oggi ritroverà i compagni ad Appiano.