Dopo la visita dell'agente di Davide Frattesi, Giuseppe Riso in casa Inter, Tuttosport fa anche il punto sul centrocampista romano, al momento impegnato con l'Italia di Spalletti in Germania.

Secondo il quotidiano torinese, la visita di Riso al The Corner non era affatto una richiesta di cessione del suo assistito o per conto di, ma una semplice manifestazione di preoccupazione in vista della prossima stagione. Quando in quella zona di campo arriverà anche un certo signor Piotr Zielinski. "Per il romano, comunque, l'Inter chiederebbe non meno di 45 milioni" si legge in chiusura.