Davide Frattesi resterà all'Inter fino al termine della stagione, a meno che non arrivi un'offerta da 40-45 milioni di euro. Questo il punto della situazione fatto oggi su Tuttosport, dove si sottolinea però che l'addio in estate sembra inevitabile.

I nerazzurri potrebbero iscrivere una corposa plusvalenza, visto che il centrocampista è a bilancio per 22 milioni di euro, senza sacrificare altri "big". Il problema, lato Roma (da dove arrivano segnali per il ragazzo e dove il diretto interessato tornerebbe volentieri) è che i giallorossi non hanno la possibilità di spendere e l'Inter non vuole lo scambio con Pellegrini. Ci si riproverà nella prossima sessione di mercato.