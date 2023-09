Tuttosport mette oggi a confronto la diversa reazione in termini di prestazioni fornita da Davide Frattesi e Marko Arnautovic. Nessuno dei due è stato mai titolare fino alla partita con la Real Sociedad, l'austriaco è stato poi schierato dal 1' mentre l'azzurro ha continuato a rendersi utile da subentrato, come nelle gare precedenti.

Secondo il quotidiano l'austriaco sembrava lanciato a fare il titolare, viste le difficoltà realizzative mostrate da Thuram nelle gare di precampionato. Poi il francese ha cambiato passo, con l'avvio del campionato e Arnautovic è rimasto in panca. Fino a San Sebastian. "In tanti hanno sbagliato partita, inutile stare a elencarli, ma quello che ha sorpreso di Arnautovic, in considerazione del grande impatto di Thuram nelle ultime gare, è stato proprio l’atteggiamento molle, indisponente, senza grinta che ha messo in campo. A 34 anni, all’ultima grande occasione della carriera, tutto l’Inter si poteva aspettare da Arnautovic - logicamente una brutta gara può capitare a tutti, anche Lautaro fino al gol non ha azzeccato nulla -, tranne però che una prestazione del genere. Detto ciò, Arnautovic avrà comunque presto un’altra occasione, magari già domenica a Empoli o più probabilmente mercoledì a San Siro contro il Sassuolo, ma dovrà avere un’altra testa".

A Empoli sarà quasi certamente titolare Frattesi. "Soprattutto nel derby e in Champions, dopo la doppietta in azzurro all'Ucraina, la mezzala romana ha avuto un impatto decisivo - analizza il quotidiano -Atteggiamento sempre propositivo e "cattivo", un esempio che tutti i non titolari dell'Inter dovrebbero seguire. E con l'Empoli arriverà finalmente la prima occasione dall'inizio".