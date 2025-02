Fiorentina-Inter di questa sera potrebbe consentire ai nerazzurri di affiancare il Napoli in testa alla classifica. Come ricorda Tuttosport, è una delle quattro gare che avvicineranno la squadra di Inzaghi al big match coi partenopei dell'1-2 marzo.

Secondo il quotidiano, è come se stasera si giocasse già contro Antonio Conte. Verrà tolto l'asterisco in classifica e si capirà quindi la reale posizione in classifica. Come ricordato nel pezzo, già nel 2021/22 l'Inter passò alcuni mesi con un recupero da effettuare, quello col Bologna, ma la sfida finì con la vittoria degli emiliani e il Milan che vinse poi lo scudetto.

Dopo la gara odierna, il Napoli avrà Udinese, Lazio (in trasferta) e Como (sempre fuori); l'Inter di nuovo Fiorentina (lunedì a San Siro), Juventus (a Torino) e Genoa (in casa). Piccola curiosità: all'Inter erano arrivate rassicurazioni sulla possibilità di giocare alle 18.30, come accadrà a Bologna-Milan, ma le pressioni delle tv hanno fatto sì che si giocasse di sera.