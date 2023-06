Ancora sirene campane per Giovanni Fabbian, entrato nel mirino della Salernitana che nei scorsi giorni si è già mossa per tentare il colpo. Il ds dei granata, Morgan De Sanctis è stato a Milano qualche giorno fa per rendere noto l'interesse per il centrocampista nerazzurro. Interesse palesato all'Inter quanto all'agente del giocatore, Michelangelo Minieri, anche lui qualche giorno fa nel capoluogo lombardo. Secondo Tuttosport il giovane di Cristian Chivu "potrebbe quindi giocare il prossimo campionato in Serie A, in prestito nella squadra campana".