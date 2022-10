Gli episodi di violenza durante Inter-Sampdoria avvenuti da parte degli esponenti della Curva Nord trovano grande richiamo anche su Tuttosport. "L’Inter si è subito dissociata da quanto successo, condannando ogni gesto di violenza - si legge -. Chiaramente per il club è stato impossibile intervenire sul momento, anche perché a quel punto si trattava di una questione di ordine pubblico e dunque di competenza della polizia. Il problema è che il caos che si è scatenato è stato di difficile gestione. Centinaia di persone - famiglie con bambini, anche - allontanate dai propri posti, hanno poi cercato di rientrare in altre zone, alcune (poche) ci sono riuscite, ma chiaramente gli steward e i poliziotti presenti in assetto anti-sommossa hanno negato l’accesso non avendo i biglietti per quei settori. L’Inter sta naturalmente valutando la fattibilità di qualsiasi iniziativa a tutela dei tifosi danneggiati e pensa a forme di rimborso o risarcimento come biglietti gratuiti per gare future. Il club aspetta di avere notizie pure dalla Digos che sta analizzando la situazione, probabilmente con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza".