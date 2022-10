Gli attaccanti sono rimasti due: Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Come con il Sassuolo, così al Camp Nou. A meno che, come scrive Tuttosport, Inzaghi non pensi a un'alternativa in extremis sfruttando la duttilità di Mkhitaryan. "L’armeno potrebbe infatti giocare seconda punta al Camp Nou per rendere ancora più fitto il centrocampo (dove potrebbe trovare spazio pure uno tra Asllani e Gagliardini) e per permettere a Inzaghi di tenersi un cambio offensivo in panchina nel caso in cui ci fosse da recuperare il risultato".