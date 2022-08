Niente da fare per Danilo D'Ambrosio in vista di Lecce-Inter. Se Brozovic e De Vrij saranno probabilmente a disposizione di Simone Inzaghi, il difensore dovrà invece fermarsi a seguito del problema muscolare accusato. Sta ancora seguendo un programma personalizzato e quindi, salvo imprevisti ulteriori, il suo esordio tra i convocati in questo campionato slitterà alla seconda giornata.