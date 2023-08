Joaquin Correa è nel mirino del Torino. La conferma arriva da Tuttosport, secondo cui l'argentino è l'obiettivo primario dei granata ma serviranno ancora altri giorni per arrivare alla decisione definitiva. Il giocatore non ha detto né sì né no. Sta aspettando per capire se alla porta busseranno altri club, sapendo che ad esempio in Spagna piace al Betis Siviglia.

Nel frattempo il Torino sta scandagliando le piste alternative, ad esempio Barrow.