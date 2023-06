La notizia di Trevoh Chalobah a Milano trova oggi spazio anche sulle pagine di Tuttosport. Il 23enne difensore del Chelsea si trova in città in vacanza e per seguire alcuni appuntamenti della Fashion Week, ma il quotidiano torinese non esclude anche dei possibili aspetti legati al mercato.

"Oggi, l’inglese - 34 presenze nell’ultima stagione e un contratto rinnovato il 25 novembre scorso fino al 2028 - è un intrigante “piano B” a Koulibaly, individuato come rinforzo primario per costruire una difesa da scudetto, ma se il Chelsea dovesse continuare a dire di no al prestito dell’ex Napoli, allora chissà che Chalobah non possa tornare di stretta attualità", sottlinea TS.