L'Inter è ancora in pole position per Gleison Bremer, nonostante le pretendenti si stiano rapidamente moltiplicando, soprattutto in Premier League. "In Inghilterra il Leicester è infatti soltanto l’ultimo club ad essersi iscritto alla corsa - si legge su Tuttosport -. Discorsi approfonditi sono già stati fatti con due regine della Premier League quali sono Chelsea e Liverpool. Piazze importanti e che ovviamente solleticano l’interesse del granata, il quale però resta un caldissimo obiettivo dell’Inter. Anzi, con i nerazzurri ci sarebbe una intesa volta al suo trasferimento, alla fine di questa stagione, a Milano. Però a cifre più basse. Si è parlato di qualcosa più di 30 milioni, detto che al Torino oltre al “solito” Dimarco , esaltatosi nel Verona con Juric, piace anche Pinamonti . La cifra finale, insomma, andrebbe calibrata rispetto all’ingresso di eventuali contropartite tecniche". E in osservazione resta anche il Milan.