San Siro torna a riempirsi per l'Inter, 70-72mila spettatori attesi, come riporta Tuttosport, per la sfida contro il Monaco, al cui seguito ci saranno circa 1.200 tifosi. Una gara che vale 24 milioni di euro in più, considerando tutti i premi, e la possibilità di evitarsi i playoff di Champions League, magari anche piazzandosi dietro al Liverpool se il Barcellona non batterà l'Atalanta e i padroni di casa vinceranno al Meazza.

Le scelte di formazione terranno conto anche del vicino derby, per cui ad esempio ci sarà Bisseck per De Vrij, anche per capire se il tedesco può diventare l'erede di Acerbi, atteso agli allenamenti in gruppo tra domani e venerdì, proprio come Calhanoglu. Entrambi potrebbero essere tra i convocati per domenica, sebbene con la sola speranza di esserci inizialmente in panchina.