Tra i profili italiani a cui sta guardando l'Inter c'è anche Nicolò Bertola, 21 anni, centrale dello Spezia e della nazionale Under 21 che (come scrive oggi Tuttosport) un osservatore nerazzurro guarderà da vicino stasera a Italia-Irlanda.

Bertola dovrebbe andare in panchina, in ogni caso l'Inter ne conosce pregi e difetti: alto 192 cm, sta facendo bene con lo Spezia in Serie B, secondo assieme ai compagni dietro al Pisa e con la miglior difesa del torneo (7 reti subite) assieme al Palermo. Nello Spezia gioca assieme a Francesco Pio Esposito, che l'Inter ha prestato ai liguri, con cui ci sono ottimi rapporti. L'agente? Tullio Tinti, che a Milano ha già Inzaghi, Bastoni e Darmian.

Altro fattore interessante: Bertola ha un contratto in scadenza nel 2025, lo Spezia gli ha proposto un rinnovo a ingaggio raddoppiato da 130mila euro a 260mila più bonus e una clausola di rescissione da 4.5 milioni. A metà settimana i dirigenti vedranno Tinti e Montipò, procuratore che segue il ragazzo in prima persona, se non ci sarà un accordo gli spezzini potrebbero già dare l'addio al giocatore a gennaio in modo da monetizzare. L'estate scorsa il Venezia aveva offerto 1,2 milioni più il portiere brasiliano Oliveira. A 2 milioni, in gennaio, potrebbe essere acquistato. E l'Inter ci sta pensando.