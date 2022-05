La fede nerazzurra di Domenico Berardi è uno degli appigli a cui si stanno attaccando i tifosi dell'Inter più speranzosi, visto che per centrare lo scudetto ai nerazzurri serve battere la Sampdoria e una contemporanea vittoria del Sassuolo sul Milan. L'attaccante della nazionale, più volte giustiziere dei rossoneri in passato (dieci reti complessive), oggi "piace, eccome, al Milan - si legge su Tuttosport - Ha 29 anni e potrebbe anche capire di essere di fronte all’ultimo treno di una grande, sul quale salire adesso o mai più. Non si è ancora espresso e certamente non è questo il momento: resta il fatto che il Milan, negli ultimi giorni, ha verificato concretamente la possibilità di arrivare a Brekalo".