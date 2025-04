Il protagonista del weekend di campionato in casa Bayern Monaco è Serge Gnabry. Come sottolinea Tuttosport, infatti, il francese è stato determinante nel 2-2 contro il Borussia Dortmund, entrando dalla panchina al 64', avviando l'azione dell'1-1 un minuto dopo e poi segnando un gran gol al 69', in slalom tra gli avversari.

Ad oggi è fermo a soli sei gol in stagione, eccetto l'anno scorso (quando gli infortuni lo hanno frenato) è sempre andato abbondantemente in doppia cifra in Bundesliga, anche con Werder Brema e Hoffenheim. Sia il ds Freund che Kimmich ne hanno tessuto le lodi a fine partita. Un doppio suggerimento per Kompany in vista della sfida all'Inter?