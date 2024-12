Su Tuttosport torna il tema della possibile cessione di Marko Arnautovic al Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano quest'oggi, l'austriaco potrebbe arrivare in granata gratis, a livello di cartellino, ma ha comunque un ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Il Toro può arrivare a riconoscergli 1,7 milioni per i prossimi sei mesi, ma poi bisognerebbe parlare della successiva stagione per un complessivo ingaggio di 18 mesi.

Difficile pensare che Arnautovic possa pensare di accettare delle soluzioni ridotte, a livello di stipendio, considerando che sarà libero a fine anno e potrebbe strappare offerte importanti da Stati Uniti o Arabia.