Quella con l'Empoli per il Tucu Correa tuona come un’altra occasione sprecata e secondo Tuttosport nella disamina degli scenari futuri dell'ex Lazio la sensazione è quella "che il tempo, almeno in questa stagione, sia esaurito . O quasi". Il 19 interista è stato la nota negativa della vittoria contro i toscani, come sottolinea il quotidiano torinese: "Apparso ancora una volta molle, poco cattivo e poco concreto negli ultimi metri. È vero, si è mosso molto e questo suo svariare sta agevolando la manovra offensiva, più fluida quando in campo c’è l’ex laziale ma il suo apporto in termini di giocate vincenti, dribbling spacca difese, assist e gol è senza dubbio in rosso".

Fin qui il classe '94 ha collezionato "33 presenze ma soltanto tredici da titolare", di cui cinque nelle ultime sette, senza riuscire a trovare il guizzo vincente in termini di gol quanto di assist: isolato il passaggio decisivo servito a Lautaro in occasione del 2-0 al derby di Coppa Italia. Per il resto nulla di incisivo per il Tucu che addirittura a Udine, divora un'occasione ghiottissima che "avrebbe potuto compromettere la vittoria" come giustamente sottolinea TS che fa notare la magra di gol da oltre sei mesi: ultima volta in gol lo scorso 31 ottobre contro l’Udinese. Non sarebbe un crimine ipotizzare che in vista della finale di Coppa Italia delle ultime due in campionato Inzaghi possa tornare a puntare "sulla coppia Dzeko -Lautaro, dando magari qualche chance in più a Sanchez, in gol anche venerdì con l’Empoli e già decisivo con la Juventus in Supercoppa. Correa però non è fuori dai giochi": a dirlo non è solo Tuttosport ma anche e soprattutto i 33.4 milioni con tanto di obbligo di riscatto già scattato che lo rendono "di fatto un punto fermo anche per la prossima stagione con la speranza che, svolgendo la preparazione a Milano, possa essere pronto fin dall'inizio".