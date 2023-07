Sembrava un azzardo incredibile l'idea dell'Inter di provare a strappare al Chelsea un ulteriore prestito di Romelu Lukaku. Adesso, però, Tuttosport rivela che anche la Juve ha fatto lo stesso tentativo: la società bianconera, infatti, ha voluto provare a sondare il terreno per capire attraverso intermediari se il Chelsea è disposto ad ascoltare modalità alternativa rispetto ai 40 milioni chiesti dai Blues, ad esempio un prestito oneroso, offrendo comunque la possibilità ai londinesi di liberarsi del pesante ingaggio del centravanti (circa 13 milioni di euro) che non rientra nel progetto del tecnico Pochettino. Ma da Stamford Bridge è arrivata secca la risposta: '"No!", con un punto esclamativo incarnato dal volume e la decisione del tono. Ma il mercato insegna che il tempo ha un potere incredibile, magico, in grado di trasformare un No in un Sì. Certo, il numero di magia richiede attesa e regala suspence, ma quando riesce ecco che poi si rimane a bocca aperta. E in effetti possiamo immaginare come si resterebbe nel vedere il belga a Torino senza che di fatto la Juve sborsi un euro o quasi per poterlo avere a disposizione per una stagione in cui andrebbe a bilancio “solo” l’ingaggio", la suggestione del quotidiano.

Si attenderanno le prossime settimane, sperando alla Continassa che magari il belga non ceda alla tentazione dei soldi arabi, gli hanno offerto un centinaio di milioni in due anni; allora sì che le convinzioni del Chelsea potrebbero vacillare.